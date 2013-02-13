Нацкомфінпослуг і Українське об'єднання лізингодавців підписали меморандум про співпрацю

Національна комісія з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг) і Українське об'єднання лізингодавців, у середу, 13 лютого, підписали меморандум про співпрацю, йдеться в повідомленні комісії, переданому агентству УНІАН.

«Підписання меморандуму об'єднує зусилля національного регулятора та лізингодавців на користь розвитку цього найважливішого ринку фінансових послуг», - наголошується в повідомленні.

За даними Нацкомфінпослуг, на початок 2013 року зареєстровано 243 юридичні особи-лізингодавці і 115 фінансових компаній, що надають послуги фінансового лізингу.

Також повідомляється, що основним споживачем лізингових послуг є сфера транспорту - 60% загальної вартості договорів.