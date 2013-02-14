В авіакатастрофі у Донецьку загинули 5 осіб, 8 - госпіталізовано. Розпочато кримінальне провадження

П’ятеро осіб загинули внаслідок авіакатастрофи в міжнародному аеропорту «Донецьк».

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

13 лютого о 18.09 під час посадки пасажирський літак Ан-24 (авіакомпанія ТОВ «Південні авіалінії»), що здійснював рейс Одеса - Донецьк, за попередніми даними, втратив керування і впав між злітними смугами та розколовся навпіл. На борту літака перебували 50 осіб, у тому числі 8 членів екіпажу.

Загинули 5 осіб, під час проведення рятувальної операції евакуйовано 45 осіб, з яких 8 з травмами госпіталізовано.

До аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт було залучено 82 одиниці техніки та 438 осіб.

На місці події для з’ясування обставин інциденту працює комісія Кабінету міністрів України, яку очолив віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул.

Результати розслідування будуть представлені уряду. Також доручено надати необхідну допомогу родинам жертв аварії, створити належні умови для лікування та психологічного відновлення постраждалих.

За фактом авіакатастрофи розпочато кримінальне провадження, повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За даними прокуратури, встановлено, що літак чартерним рейсом "Одеса-Донецьк" 13 лютого о 18.24 виконав некоректну посадку (під час приземлення вилетів за межі злітно-посадкової смуги) у міжнародному аеропорту імені Сергія Прокоф’єва. Від удару повітряне судно перекинулося, його корпус розколовся і почалося задимлення. У 18.45 займання було локалізовано.

Як повідомляв УНІАН, чартер був організований компанією «Південні авіалінії» для вболівальників, які летіли на футбольний матч «Шахтар» - «Боруссія».