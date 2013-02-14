Європейська лоукост-авіакомпанія Wizz Air не виключає створення російської "дочки", повідомив в інтерв'ю «Газеті.Ru» гендиректор компанії Йозеф Вараді.

«Можливо, так! Якщо законодавство наказує такий порядок ведення бізнесу, ми повинні бути готові йому слідувати, - сказав він. - Ми вже накопичили достатній досвід у цій галузі, адже у нас є підрозділ, що розширюється (на Україні - ред.). І ми можемо припускати, що інтерес інвесторів до такого проекту є».

Але Вараді зазначив, що спочатку авіакомпанія хотіла б «побачити зміни в країні». «Потрібно отримати доступ на ринок, а також можливість забезпечити функціонування бюджетної системи авіаперевезень, - пояснив глава Wizz Air. - Спочатку повинні відбутися ці зміни, а потім ми можемо брати інші зобов'язання».

Wizz Air - угорська компанія, що спеціалізується на бюджетних авіаперевезеннях. Працює насамперед на ринках Центральної та Східної Європи. Восени 2012 року Wizz Air отримала призначення на лінію між Будапештом і Москвою замість збанкрутілого національного авіаперевізника Угорщини компанії Malev. Але, як стверджує джерело «Газети.Ru» в галузі, узгодження призначення затягується з боку російської влади.

Вараді не коментує процес призначення на лінію, але сподівається, що компанія незабаром зможе розпочати польоти за маршрутом. Крім того, зараз перевізник намагається отримати призначення на маршрут Будапешт-Санкт-Петербург. Хочемо оцінити, як працює цей маршрут. «На підставі цього аналізу (аналізу польотів за маршрутами на Москву і Петербург. - Ред.) зможемо говорити про доцільність польотів в інші аеропорти Росії, - додав Вараді. - Так що може початися другий етап розвитку маршрутної мережі між Угорщиною та Росією».

Довідка УНІАН. «Візз Ейр Україна» - перша бюджетна (лоукост) авіакомпанія, ліцензована Міністерством транспорту та зв'язку України. Входить до групи компаній Wizz Air. На сьогодні флот «Візз Ейр Україна» складається з двох літаків Airbus A320. Поставка третього літака Airbus A320 очікується на початку 2013 року.

Wizz Air є найбільшим лоукост авіаперевізником у Центральній та Східній Європі. На цей момент авіакомпанія експлуатує 39 літаків Airbus A320, що здійснюють пасажирські авіаперевезення з 16 баз за понад 250 маршрутами і 83 напрямками у 29 країнах.