Створено найбільший у світі авіаперевізник - American Airlines і US Airways домовилися про злиття

Американські авіакомпанії American Airlines і US Airways, які вели переговори про злиття, у середу, 13 лютого, досягли відповідної домовленості, повідомляє Associated Press з посиланням на анонімні джерела.

Ради директорів обох корпорацій вже схвалили операцію, про яку буде офіційно оголошено в четвер, 14 лютого. Компанія, що утворилася в результаті злиття American Airlines і US Airways, таким чином стане найбільшим авіаперевізником, випередивши United Airlines.

Угода готувалася з серпня, коли кредитори закликали American Airlines не залишатися незалежною корпорацією, а шукати варіанти злиття з іншим перевізником.

Компанія AMR Corp., яка володіє American Airlines, збанкрутувала в 2011 році. Її керівництво звинувачувало профспілки в неадекватних запитах, ті зі свого боку стверджували, що керівництво American Airlines виявилося непрофесійним, передає «Газета.Ru».