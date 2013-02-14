Розслідуванням авіакатастрофи в Донецьку займається урядова комісія

13 лютого ввечері з Києва вилетіла урядова комісія для розслідування авіакатастрофи, що сталася в аеропорту «Донецьк».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам в аеропорту повідомив голова Донецької обласної держадміністрації Андрій Шишацький.

А.Шишацький підтвердив, що літак летів до Донецька з Одеси і при посадці перекинувся і розламався. За його словами, на борту літака перебували 45 осіб, 4 з них - загинули.

Також в аеропорту підтвердили той факт, що цей чартер був організований авіакомпанією «Південні авіалінії» для вболівальників, які летіли на футбольний матч «Шахтар» - «Боруссія».

Як повідомляв УНІАН, за інформацією офіційного сайту аеропорту, «13 лютого в аеропорту Донецьк сталася надзвичайна пригода при посадці літака АН-24 авіакомпанії «Південні авіалінії», що летів рейсом 8971 «Одеса - Донецьк», на борту перебували 36 пасажирів і 8 членів екіпажу» .

За словами керівника Центру зв'язків з громадськістю Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Донецькій області Інни Сєдової, у міжнародному аеропорту «Донецьк» ім.С.Прокоф’єва в результаті авіакатастрофи літака АН-24 чотири людини загинули, два - постраждали, доля ще двох поки невідома.