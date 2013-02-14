Державіаслужба заборонила польоти компанії «Південні авіалінії»

Державіаслужба України тимчасово заборонила польоти компанії «Південні авіалінії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

За його словами, таку вказівку одержали у зв'язку з вчорашньою катастрофою літака Ан-24 цієї авіакомпанії, який прямував рейсом Одеса - Донецьк.

Як сказав О.Вілкул, у цієї авіакомпанії було лише 4 літаки, “вони ніколи не виконували регулярних рейсів, тільки чартерні”. На сьогодні польоти решти трьох літаків припинено і “проводитиметься дуже глибока позапланова їхня перевірка”, - зазначив віце-прем'єр.

Він наголосив, що комісія, яка розслідує причини аварії в аеропорту Донецька, вже вночі визначила, що “всі льотні дозволи, все технічне обслуговування, всі форми, як кажуть авіатори, літак проходив”.

“Тобто жодних технічних проблем з літаком не було”, - акцентував О.Вілкул.

Також він повідомив, що цей літак - 1973 року випуску.

За словами О.Вілкула, 8 членів екіпажу, який виконував цей рейс, також “мали всі допуски необхідні, всі льотні книжки пілоти мали, і це вже показала робота комісії за ніч”.

Віце-прем'єр підтвердив, що другому пілотові літака справді 23 роки, але всі необхідні допуски до польоту він теж має.