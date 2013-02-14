Причини авіакатастрофи в Донецьку назвуть після розшифровки «чорного ящика» - Вілкул

Причини авіакатастрофи, що сталася в Донецьку 13 лютого, будуть названі після розшифровки «чорного ящика» літака Ан-24, який летів чартерним рейсом з Одеси.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул, який очолює комісію Кабінету Міністрів з розслідування обставин інциденту.

«Тут, у Донецьку розташоване Національне бюро з розслідувань цивільної авіації, і спільно з прокуратурою буде проведена розшифровка «чорного ящика». Після того, як питання відпрацює комісія, будемо готові говорити про причини цієї аварії», - сказав О.Вілкул. За його словами, до розшифровки вже приступили.

Присутній на прес-конференції голова Донецької облдержадміністрації Андрій Шишацький повідомив, що при посадці в аеропорту Донецька авіалайнер «зачепив крилом злітно-посадкову смугу, перекинувся і ліг догори ногами».

Губернатор відзначив, що смуга з гасу зайнялася, але оперативні служби МНС дуже швидко загасили вогонь піною.

За словами А.Шишацького, велика частина пасажирів літака вибралася з розлому самостійно.

На сьогоднішній момент більшість людей, які летіли на футбольний матч «Шахтар» - «Боруссія», залишили Донецьк.

А.Шишацький також повідомив, що цим пасажирам було надано всебічну допомогу з відправлення додому, були придбані квитки на поїзди, зокрема на «Хюндай», а тих, хто залишився, тимчасово розміщено в Донецьку.

Нагадаємо, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, у результаті авіакатастрофи загинули 5 людей, під час проведення рятувальної операції евакуйовано 45 осіб, 8 з них з травмами госпіталізовані.

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