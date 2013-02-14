Україна може зіткнутися з фінансовими санкціями за порушення авторських прав

Гучне рішення Міжнародного альянсу інтелектуальної власності про включення України до переліку країн, де систематично порушуються авторські права, матиме негативний вплив на міжнародну репутацію України й може спричинити суттєві фінансові наслідки для нашої країни. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент Американської торгової палати в Україні Хорхе Зукоскі.

«Рішення Міжнародного альянсу інтелектуальної власності є лише реакцією на відсутність відчутних змін у сфері захисту прав інтелектуальної власності. Рекомендація ця може, й скоріш за все, матиме негативний вплив на міжнародну репутацію України. Щобільше, на країну можуть очікувати й суттєві фінансові наслідки. Отже саме час почати в корені міняти ситуацію, і Американська торгова палата в Україні готова тісно співпрацювати з державними органами влади, представниками ділового, експертного і дипломатичного середовища, аби мінімізувати ці негативні наслідки шляхом посилення надійної правозастосовчої практики», - зазначив Х.Зукоскі

До того ж він звернув увагу, що проблема захисту прав інтелектуальної власності в Україні, поза сумнівом, є системною й однією з найбільш суттєвих з погляду інвесторів. І тому не варто зводити її лише до питань законодавства. «Ми не бачимо сьогодні можливостей реального вдосконалення законодавства в Україні з урахуванням інтересів усіх зацікавлених сторін, тим більше що з погляду законодавства за останнє десятиліття було зроблено немало. Прийшла черга застосування законів на практиці», - сказав президент Американської торгової палати і додав, що заходи покращення ситуації повинні розповсюджуватися далеко за рамки боротьби з контрафактною продукцією або легалізацією програмного забезпечення й включати, скоріше, формування відповідного освітнього і культурного середовища.

Довідка УНІАН. На початку лютого Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) назвав Україну в числі країн так званого пріоритетного списку спостереження (priority watch list), де авторські права порушуються систематично, і це порушення може спричинити цілу низку адміністративних і фінансовий санкцій – аж до введення додаткових мит на український експорт і скасування програм технічної допомоги нашій країні.

Повний текст інтерв'ю читайте на сайті УНІАН-Економіка: Президент Американської торгової палати: Підпишіть угоду з ЄС, і в Україну почнуть інвестувати як божевільні