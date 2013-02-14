Авіакомпанія МАУ відкрила новий маршрут Київ - Єреван

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» з 13 лютого 2013 року почала виконувати прямі регулярні рейси за маршрутом Київ - Єреван - Київ, повідомили УНІАН у прес-службі МАУ.

Рейси Київ - Єреван - Київ (№ PS611 / PS612) з 13 лютого по 13 червня здійснюватимуться 3 рази на тиждень щопонеділка, щосереди і щосуботи з Києва до Єревана і, відповідно, у вівторках, четвер і неділю – з Єревана до Києва. Починаючи з 13 червня частота рейсів збільшиться до 4 на тиждень: у понеділок, середу, четвер і суботу з Києва до Єревана, і у вівторок, четвер, п'ятницю і неділю – у зворотному напрямі.

Виліт з Києва о 20:45, приліт до Єревана о 02:15 за місцевим часом, виліт з Єревана о 07:30, приліт до Києва о 08:15 за місцевим часом.

Усі рейси виконуватимуться на сучасних літаках «Боїнг 737» з двома класами обслуговування зі столичного міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії перебувають у приватній власності. Флот МАУ складається з 21 середньомагістрального літака Boeing-737.

Авіакомпанія сполучає Україну із 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки і СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу.

МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР).