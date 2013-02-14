Російські залізниці призупиняють продаж квитків до України

Російські залізниці (РЗ) призупиняють продаж квитків на поїзди в напрямку України з 30 березня цього року, йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на офіційному сайті.

Згідно з повідомленням, таке рішення ухвалене у зв'язку зі зверненням української сторони і «у зв'язку з відсутністю остаточного рішення про перехід України в березні 2013 року на літній час».

«ВАТ «РЗ» вимушене припинити продаж проїзних документів на поїзди далекого прямування, зокрема на причіпні та безпересадочні вагони», - йдеться в повідомленні.

У РЗ не виключають можливих коригування розкладу і графіків руху пасажирських поїздів, але запевняють, що робота ведеться в максимально стислі терміни, і про подальше відкриття продажу квитків пасажири будуть негайно проінформовані.

«Просимо пасажирів поставитися з розумінням до ситуації, що виникла, і уважно стежити за подальшим оновленням інформації про відкриття продажу проїзних документів. Інформація буде розміщена на офіційному сайті ВАТ "РЗ", а також на інформаційних стендах і касах залів і станцій», - йдеться в повідомленні російського монополіста.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі підготувало законопроект, згідно з яким пропонується ввести час другого часового поясу (київський час) без щорічного переходу на «літній» час. Проектом закону на території України вводиться час другого часового поясу (київський час) без щорічного переведення годинникової стрілки. Встановлення такого порядку обчислення часу спрямоване на «забезпечення покращення стану здоров'я громадян, підвищення працездатності населення, зменшення кількості аварій», стверджують в Мінекономрозвитку.

У січні 2013 року питання переходу на літній час знову обговорювалося в Мінеконмрозвитку, проте остаточного рішення так і не було прийнято.