Росія призначила додаткові потяги до Києва і Харкова на березневі свята

У період з 6 по 12 березня «Федеральна пасажирська компанія» (дочірнє підприємство компанії «Російські залізниці») призначить 65 додаткових потягів на 84 рейси, зокрема до Києва і Харкова.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Російської залізниці».

«У сполученні з містами країн близького зарубіжжя додаткові рейси призначено з Москви і Санкт-Петербурга до Києва, Харкова, Мінська, Бреста», - йдеться в повідомленні.

Найбільша кількість додаткових потягів прямуватиме традиційно популярними напрямами: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Казань, Москва – Нижній Новгород, Москва – Кіров, Москва – Ярославль.