Попов протягом місяця скаже, коли і за які гроші побудують метро на Троєщину

Голова Київської міської адміністрації Олександр Попов заявив про те, що рішення про будівництво четвертої гілки метро - на житловий масив "Троєщина" - столична влада ухвалить протягом місяця.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час ознайомлення з ходом будівництва станції метро "Теремки"

«Ми почнемо будівництво гілки метрополітену, яка з'єднає правий і лівий берег і дасть можливість жителям Троєщини користуватися метро. Впродовж місяця будуть відпрацьовані можливі перспективи щодо фінансування такого проекту й будуть ухвалені рішення щодо початку такого будівництва», - заявив О.Попов.

За словами столичного градоначальника, метро на Троєщину складатиметься з 12 станцій і депо, уточнивши, що приблизна вартість такого проекту - близько 2 млрд дол.

«Ми вже пройшли певний етап, який дає нам можливість сказати, що цього року буде зрозуміло, де взяти ці кошти і коли можливо завдяки ним почати це будівництво. Я навіть скажу, що це може відбутися найближчим часом», - зазначив О.Попов, не виключивши фінансування метро з різних джерел.

«Частина з приватних і позикових ресурсів, частина з державного і міського бюджету... Але остаточно я зможу сказати, коли ми отримаємо розрахунки», - уточнив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, у вересні 2012 року Київська міська державна адміністрація уклала з російською державною корпорацією «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» («Внєшекономбанк Росії») меморандум про фінансування будівництва метро на Троєщину.

Раніше столична влада заявляла, що Київ уже витратив на реалізацію проекту з будівництва метро на Троєщину 4 млрд грн. Загальна вартість робіт, згідно із затвердженою раніше документацією, становила 12 млрд грн.

У січні минулого року голова КМДА Олександр Попов підписав розпорядження про включення проекту будівництва четвертої гілки київського метрополітену до переліку об'єктів, що потребують залучення інвестицій.