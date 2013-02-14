Слідство розглядає декілька версій катастрофи Ан-24 у Донецьку

Слідство розглядає декілька версій катастрофи літака Ан-24, у результаті якої 13 лютого в аеропорту Донецька загинуло 5 осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції прокурор Донецької області Володимир Вишинський.

Він наголосив, що про причини авіакатастрофи говорити поки рано, вона стане відома тільки після закінчення роботи спеціальної комісії.

«У цей час затверджено план слідчо-оперативних заходів і висунуті декілька версій події. Зокрема версії, що стосуються правильних дій екіпажу, що стосуються правильних дій наземних служб, технічного стану літака і версій технічного стану наземних приладів, які забезпечують безпеку польоту», - сказав прокурор.

За його словами, до розслідування причин авіакатастрофи залучено близько 30 слідчих. На цей момент триває огляд місця події.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака перебували 52 людини, 47 з них були врятовані, п'ять загинули. На сьогодні відомо, що 26 пасажирів звернулись за допомогою до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.

Відомості про факт авіакатастрофи внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією ч. 3 ст. 276 (порушення правил безпеки руху повітряного транспорту, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України.