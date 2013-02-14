Придніпровська залізниця у 2013 році придбає 12 вантажних електровозів

Придніпровська залізниця, згідно з проектом плану капітальних інвестицій в 2013 р., придбає 12 вантажних електровозів постійного струму.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці, закупівлю електровозів здійснюватиме Державне підприємство матеріально-технічного забезпечення залізничного транспорту України «Укрзалізничпостач».

Експлуатувати електровози планується в Мелітопольському локомотивному депо.

Наприкінці січня 2013 року в це депо вже прибув електровоз ВЛ11М6 виробництва заводу «Электровозостроитель» (м. Тбілісі, Грузія). Локомотив проходить обкатку на коліях залізниці.

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня 2011 р. за замовленням Державної адміністрації залізничного транспорту України "Укрзалізниця" був підписаний договір між ДП «Укрзалізничпостач» та акціонерним товариством "Электровозостроитель" (Грузія) на поставку 110 магістральних вантажних електровозів постійного струму.

Згідно з угодою, у період 2012-2016 років передбачено побудувати і поставити на українські залізниці 110 нових магістральних вантажних електровозів постійного струму ВЛ11М/6.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця спрямовує на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.