Субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2013 році коштуватиме Укрзалізниці 7,4 млрд грн

Перехресне субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних у 2013 році збільшено до 7,4 млрд грн проти показника в 7 млрд грн у 2012 році. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Крім того, зазначається в повідомленні, збільшується диспропорція між тарифами на перевезення і цінами на витратні матеріали. «Постійне збільшення цін на пально-мастильні матеріали та інші витратні матеріали разом з відсутністю індексації тарифів на вантажні перевезення знижують прибутковість залізничного транспорту, зменшують відрахування до держбюджету і обмежують можливості галузі щодо оновлення рухомого складу, модернізації інфраструктури і виконання соціальної місії залізниці», – сказано в прес-релізі «Укрзалізниці».

У ньому також зазначається, що в 2009, 2010 і 2012 роках практично не здійснювалася індексація тарифів на вантажні перевезення. Вона була здійснена тільки в 2011 році – на 24%, що виявилося недостатнім порівняно із зростанням цін на витратні матеріали.

Залізничний транспорт, звертають увагу в «Укрзалізниці», – це єдина галузь, яка продовжує роботу в неринкових умовах, оплачуючи такий стан справ власними коштами і ресурсами розвитку.

В «Укрзалізниці» нагадали, що у 2012 році порівняно з груднем 2008 року ціни на електроенергію збільшилися на 67,4%, на дизельне паливо – на 210%, витрати на іншу продукцію, необхідну для галузі, зокрема на хрестовини – на 92%, на накладки – на 89%, на підкладки – на 84%, на катанку – на 83%, на рамкові рейки – на 82%, на сталь – на 81%, на стрілкові переведення – на 75%, рейки Р65 – на 63%, надресорну балку – на 53%, на гальмівні колодки – на 53-87%.

Водночас значні кошти необхідні також на ремонт і оновлення власних основних фондів, фізичне спрацювання яких становить майже 90%, зазначають в «Укрзалізниці».

«Крім того, залізничний транспорт зазнає значного податкового навантаження, своєчасно виплачуючи всі необхідні платежі до бюджетів всіх рівнів, а також соціального навантаження, здійснюючи приміські пасажирські перевезення за соціально доступними цінами і перевезення пільговиків», - сказано в повідомленні «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від пасажирських залізничних перевезень за 2008-2012 роки становили 29,1 млрд грн, зокрема в далекому сполученні - 15,1 млрд грн, в приміському - 14 млрд грн. Загалом з 2008 року за перевезення пасажирів пільгових категорій у далекому і приміському сполученні залізниці України з державного і місцевих бюджетів недоотримали 1,7 млрд грн.

Проект плану капітальних інвестицій на 2013 рік, який «Укрзалізниця» подала на розгляд Міністерства інфраструктури, передбачає виділення у 2013 році 2,7 млрд грн державного фінансування на оновлення парку пасажирського рухомого складу.

Через систематичне невиділення коштів на оновлення пасажирського рухомого складу «Укрзалізниця» прогнозує скорочення можливостей залізниці з перевезення пасажирів протягом найближчих п'яти років в 1,5 раза - з 60,5 млн. до 40 млн. пасажирів.