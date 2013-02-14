УЗШК призначила на 15 лютого додаткові потяги Інтерсіті+ Київ-Харків

«Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) призначила на 15 лютого додаткові потяги Інтерсіті+ № 162/163 Київ - Харків, йдеться у повідомленні Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), переданому агентству УНІАН.

«Так, 15 лютого додатковий потяг № 162 Київ - Харків відправиться з Києва о 12.15, а додатковий потяг № 163 Харків - Київ відправиться з Харкова о 20.19», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, введення додаткових потягів пов'язане зі зростанням пасажиропотоку на вечірні рейси графікових потягів Інтерсіті+.

Як зазначив директор ДП «Українська залізнична швидкісна компанія» Леонід Лобойко, на напрямку Київ - Харків - Київ зараз спостерігається найбільший пасажиропотік - до 90%, а в окремі дні на вечірні рейси пасажири розкуповують усі квитки.

Також наголошується, що «Українська залізнична швидкісна компанія» і надалі вивчатиме пасажиропотік і, за потреби, вводитиме додаткові потяги Інтерсіті+ у вихідні та святкові дні.