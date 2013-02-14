Мінінфраструктури пропонує класифікувати автобуси загального користування

Міністерство інфраструктури України пропонує класифікувати автобуси загального користування за їх конструкційними особливостями з визначенням класу, комфортності, сфери використання і режиму руху. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінінфраструктури з посиланням на підготовлений і обнародуваний проект наказу про внесення змін до Порядку визначення класу комфортності автобусів.

Згідно з повідомленням, проект наказу передбачає розподіл автобусів за максимальною масою на дві категорії - М2 (не більше 5 тонн) і М3 (більше 5 тонн). Автобуси місткістю до 22 пасажирів пропонується розділити на два класи: А (призначені для пасажирів із місцями для сидіння і стоячими місцями) і В (лише з місцями для сидіння). Автобуси місткістю понад 22 пасажири пропонується розділити на три класи: I (з конструкцією, що дозволяє вільне переміщення пасажирів), II (з конструкцією, що допускає місця для сидіння і не більше двох стоячих місць), III (з конструкцією лише з місяцями для сидіння).

Залежно від особливостей конструкції Мінінфраструктури має намір класифікувати автобуси за протяжністю маршрутів. «Зокрема, автобуси категорії М2 класу А, М3 класу А і М3 класу І можуть використовуватися на міських і приміських маршрутах, М2 класу В – на міських, приміських і міжміських маршрутах до 150 км; М3 класу В і М3 класу ІІ – на міських, приміських, міжміських і міжнародних маршрутах», – говориться в повідомленні.

Крім того, згідно із запропонованою класифікацією, переглядається здатність автобусів до перевезення пасажирів на маршрутах загального користування в режимах експрес-таксі та маршрутних таксі. Зокрема, дозволено режим руху для автобусів класу А, В ІІ – звичайний, експрес і маршрутне таксі, класу І і ІІІ – звичайний і експрес.

Позначення комфортності, згідно з проектом наказу, пропонуються такі: 4 зірки – вищий клас, 1 зірка – нижчий клас. В автобусах вищого класу крок крісел (відстань між сидіннями) має бути не менш за 83 см, сидіння мають бути роздільними і оснащеними регульованою підставкою для ніг і предметним столиком, у салоні має бути туалет з водним або хімічним очищенням, холодильник і телевізор.

Згідно з проектом наказу, процедура класифікації транспортних засобів передбачає видачу свідоцтв відповідності параметрам комфортності. Класифікація автобусів за комфортністю є добровільною для виробників і перевізників. Проект наказу розроблено з метою виконання вимог міжнародної системи класифікації автобусів IRU, Женевської угоди від 1958 року і Правил ЄЕК ООН.