Аеропорт «Бориспіль» у січні скоротив пасажиропотік на 18%

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за підсумками січня 2013 року скоротив пасажиропотік на 18% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 462 тис. осіб.

Як сказано в повідомленні аеропорту, зниження пасажиропотоку пов'язане з «проблемами, що виникли у діяльності низки національних авіаперевізників».

«Банкрутство найбільшого національного перевізника змушує нас вносити значні корективи в роботу аеропорту. Зараз ми розробляємо варіанти коригування планів на рік і проводимо активну роботу з формування розкладу на літню навігацію 2013 року з урахуванням побажань авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України», - цитує прес-служба аеропорту генерального директора Антона Волова.

Крім того, повідомляється, що в січні 2013 року аеропорт зберіг обробку вантажів на рівні 2123 тонн і збільшив обробку пошти на 28% - до 558 тонн.

Як повідомляв УНІАН, за словами А.Волова, пасажиропотік міжнародного аеропорту "Бориспіль" у зв'язку з проблемами в роботі одного з провідних українських авіаперевізників - компанії "АероСвіт" у січні 2013 року впав на 18%, а в лютому ця тенденція тільки погіршилася.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

За підсумками 2012 року аеропорт «Бориспіль» збільшив пасажиропотік на 5,6% порівняно з 2011 роком - до 8,478 млн осіб.