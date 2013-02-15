Телеканал «Інтер» очолив Бенкендорф, інформаційне мовлення - Кисельов

Телеканал «Інтер» очолив Єгор Бенкендорф, який раніше очолював Перший національний телеканал.

Про це повідомляє «Телекритика» з посиланням на власні джерела.

Анна Безлюдна, яка свого часу була генеральним продюсером телеканалу, увійшла до складу громадської наглядової ради каналу.

Керівником «Національні інформаційні системи» (НІС) став Євгеній Кисельов.

За інформацією видання «Forbes-Украина», колишній голова правління Inter Media Group і телеканалу «Інтер» Ярослав Порохняк залишає канал. Не працюватиме на «Інтері» і Лариса Горська, яка до останнього часу очолювала НІС.

Довідка УНІАН. 1 лютого 2013 р. телеканал «Інтер» повідомив, що його купила GDF MEDIA LIMITED, яка належить Д.Фірташу.

У повідомлені наголошується, що компанія K.H. MEDIA LIMITED, що належить Валерію Хорошковському уклала угоду щодо продажу 100% акцій компанії INTER MEDIA GROUP LIMITED, виходячи з оціночної вартості 2,5 млрд доларів США. Покупцем Групи виступила компанія GDF MEDIA LIMITED, що належить Д.Фірташу.

«Таким чином, контроль над телеканалами ІНТЕР, НТН, К 1, МЕГА, ЕНТЕР-ФІЛЬМ, К2, ПІКСЕЛЬ та MTV перейде до GDF MEDIA LIMITED після отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України», - йдеться в повідомлені.

7 лютого прес-служба компанії Group DF повідомила, що голова Адміністрації Президента України Сергій Льовочкін разом з бізнесменом Д.Фірташем став співвласником телеканалу «Інтер».

С.Льовочкін передав свою частку акцій GDF MEDIA LIMITED в управління компанії.