Європол затримав групу кіберзлочинців із України, Росії та Грузії

Європейська поліція повідомила про розгром мережі кіберзлочинців, які одержували мільйонні прибутки, розсилаючи віруси на десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

У заяві сказано, що злочинці заражали вірусом комп'ютери, які потім розсилали повідомлення нібито від імені поліції. Адресатам повідомляли, що вони мали доступ до незаконної інформації й мусять сплатити штраф.

11 чоловік – громадяни Росії, України і Грузії – були затримані, і майже всі вони перебувають в Іспанії.