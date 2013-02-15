Всі витрати на лікування постраждалих в авіакатастрофі АН-24 взяла на себе Донецька ОДА

Донецька обласна держадміністрація взяла на себе всі витрати щодо забезпечення лікування всіх потерпілих 13 лютого в авіакатастрофі літака АН-24, що перебувають у стаціонарах в лікарнях міста.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької облдержадміністрації.

У повідомленні нагадали, що на даний момент в Донецькій обласній травматологічній клініці перебувають на лікуванні 8 осіб,які постраждали в результаті падіння літака і одна людина - в Центральній міській лікарні № 1.

За словами головного лікаря обласної травматології Володимира Климовицького, у всіх цих пацієнтів «превалює психотравма».

«Хворі транспортабельні. Ми їм запропонували пройти лікування у нас, але деякі будуть лікуватися вдома, сьогодні до них приїхали родичі ... Необхідними ліками хворі забезпечені, всі витрати на себе взяла Донецька обласна адміністрація», - зазначив головний травматолог області.

В. Климовицький також повідомив, що на борту літака перебувала десятирічна дитина. Після огляду лікарі зробили висновок, що він не отримав жодних травм і медична допомога йому не знадобилася.

Як повідомляв УНІАН, увечері 13 лютого в аеропорту «Донецьк» зазнав катастрофи літак, який прибув чартерним рейсом з Одеси. Літак під час приземлення вилетів за межі злітно-посадочної смуги, перекинувся, його корпус розколовся і почалося задимлення.

На борту літака знаходилися 52 людини (8 членів екіпажу), п'ятеро - загинули. На сьогоднішній день відомо, що 26 осіб звернулися за допомогою до медиків, з них 9 осіб перебувають у лікарні.

5 з 44 пасажирів літака Ан-24, що здійснював чартерний рейс Одеса-Донецьк і який розколовся внаслідок катастрофи в аеропорту Донецька, не були зареєстровані.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.