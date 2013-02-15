В аеропортах Німеччини через страйк скасовано сотні рейсів
09:46, 15 лютого 2013Транспорт/Звя'зок
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У Німеччині через страйк співробітників служб безпеки аеропортів Дюссельдорфа й Гамбурга 14 лютого були скасовані понад 250 рейсів.
Протестуючі вимагають підвищення зарплат мінімум на третину, передають РІА «Новости». Однак переговори з роботодавцями зайшли в глухий кут. Зі свого боку профспілки погрожують подальшими страйками, зокрема 15 лютого.
Аеропорти Дюссельдорфа й Гамбурга входять до числа найбільш завантажених у Німеччині, займаючи 3-е і 5-е місця відповідно за обсягом пасажиропотоку. Дюссельдорфський аеропорт в день приймає і відправляє близько 44,5 тис. пасажирів, гамбурзький - понад 37 тис.
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