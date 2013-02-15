Український держцентр радіочастот ліквідує Севастопольську філію

Український державний центр радіочастот (УДЦР) ухвалив рішення з 30 квітня 2013 року ліквідувати відособлений підрозділ «Севастопольська філія Українського державного центру радіочастот», повідомляє підприємство в газеті «Урядовий кур'єр» (№ 31 від 15 лютого п.р.).

Рішення про припинення філії шляхом ліквідації було ухвалене наказом начальника УДЦР 29 січня 2013 року. Головою ліквідаційної комісії призначено начальника Кримської філії УДЦР Анатолія Березу.

Заявки кредиторів приймаються протягом двох місяців з дня публікації цього оголошення.

Довідка УНІАН. Український державний центр радіочастот (УДЦР) належить до сфери управління Національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку і інформатизації (НКРЗІ). Повноваження УДЦР розповсюджуються на користувачів радіочастотного ресурсу України, які діють у смугах радіочастот загального користування: УДЦР виконує роботи, пов'язані з розрахунком мереж цифрового наземного мовлення і виявленням джерел радіоперешкод тощо. До складу УДЦР входять 25 регіональних філій і Центр сертифікації.

Технічний радіоконтроль УДЦР забезпечує за допомогою системи радіочастотного моніторингу, яка нараховує 128 мобільних і 189 стаціонарних станцій радіоконтролю, розгорнутих у 107 населених пунктах України на 168 об'єктах технічного радіоконтролю.