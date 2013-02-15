Польща продасть компанію, що керує лижною інфраструктурою, до кінця І півріччя

Варшава. Польська влада планує завершити продаж компанії Polskie Koleje Linowe (PKL), що володіє лижними підйомниками та туристичною залізничною лінією в горах Польщі, до кінця першого півріччя 2013 року.

Як повідомила УНІАН прес-служба державного залізничного холдингу PKP, до якої входить ця компанія, заявки на оголошений наприкінці минулого року конкурс подали вже шість компаній.

Згідно з повідомленням, due dilligence компанії триватиме до середини березня поточного року, після якого кожен з претендентів зможе подати свою остаточну пропозицію щодо купівлі цього активу.

РКР, який є найбільшим залізничним холдингом у Польщі і одним з найбільших в Європі, повідомив, що PKL у 2011 році отримав понад 3 млн дол. чистого прибутку при майже 17 млн ​​дол. доходів.

Компанія не надала даних про результати за 2012 рік.

Заявки на покупку PKL подали компанії Polskie Koleje Górskie SA, Centrum Targowe "Ptak" SA, інвестиційна група Bachleda, інвестиційний фонд Investor Private Equity, державна компанія, що управляє лісами в Польщі, і підприємець Томаш Жарнецький.

Як повідомляв УНІАН, приватизація створеної в 1936 році PLK, головним активом якої є лижний підйомник у найпопулярнішому курорті в Польщі Закопане, викликає багато суперечок з країні серед політиків, органів державної влади та пересічних громадян.

Агентство внутрішньої безпеки ABW (аналог СБУ) наприкінці минулого року оприлюднило звіт, згідно з яким приватизація цієї компанії може поставити під загрозу національні інтереси, оскільки після її продажу низка приватних осіб можуть вимагати компенсації за відібрані раніше державою земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти PLK. Зараз вони цього не можуть зробити, оскільки земля належить державі і використовується для державних потреб.

Компанія, яку номінально оцінили в близько 13 млн дол., володіє також туристичною інфраструктурою у Завої, Мендзібродзі Живецькому, Щавніці і Криниці.