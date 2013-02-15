Потяги Інтерсіті+ з Києва до Донецька відправлятимуться на годину раніше
11:05, 15 лютого 2013Транспорт/Звя'зок
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Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") перенесе відправлення швидкісних міжрегіональних електропоїздів Інтерсіті+ № 150 та № 152 з Києва до Донецька на більш ранній час.
Як повідомляє «Укрзалізниця», зокрема з 18 лютого поїзд № 152 відправлятиметься з Києва о 15 год. 39 хв замість 16 год. 30 хв.
Поїзд № 150 відправлятиметься з Києва о 22 год. 18 хв замість 23 год. 38 хв.
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