Потяги Інтерсіті+ з Києва до Донецька відправлятимуться на годину раніше

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") перенесе відправлення швидкісних міжрегіональних електропоїздів Інтерсіті+ № 150 та № 152 з Києва до Донецька на більш ранній час.

Як повідомляє «Укрзалізниця», зокрема з 18 лютого поїзд № 152 відправлятиметься з Києва о 15 год. 39 хв замість 16 год. 30 хв.

Поїзд № 150 відправлятиметься з Києва о 22 год. 18 хв замість 23 год. 38 хв.