Одна з версій авіакатастрофи Ан-24 - теракт. Триває розшифровка "чорних" ящиків

Як одну з версій авіакатастрофи, що сталася 13 лютого з літаком Ан-24, який здійснював чартерний рейс з Одеси, правоохоронці розглядають терористичний акт.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні в Донецьку на прес-конференції заступник генпрокурора Віктор Войцишен. Він відзначив, що слідча група, яка працює над вивченням причин цієї авіакатастрофи, розглядає серед версій такі: неправильні дії пілотів, неправильні дії служб аеропорту, технічний стан літака і наземних служб. Крім того, заступник генпрокурора серед версій назвав також несприятливі метеорологічні умови і терористичний акт.

На питання журналістів, чому у правоохоронців виникла версія про теракт, В.Войцишен сказав: «Ми маємо всі версії перевіряти, зокрема й цю, тому що у нас є дані, що деякі пасажири не були зареєстровані».

Заступник генпрокурора сказав, що сьогодні слідство ще не може сказати про точну кількість незареєстрованих пасажирів, достовірно відомо, що не були зареєстровані троє пасажирів.

В.Войцишен також повідомив, що в слідчій групі працює сьогодні 30 слідчих, серед них двоє співробітників Донецького управління Служби безпеки України.

Крім того, він відзначив, що цією слідчою групою керують 8 прокурорів, і під особистий контроль розслідування авіакатастрофи взяв генпрокурор Віктор Пшонка.

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Державна комісія з розслідування причин катастрофи літака Ан-24 в Донецьку розпочала розшифровку бортових самописців, за результатами якої можна буде точно назвати причину катастрофи літака.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул.

«Працює комісія з розслідування причин катастрофи, вчора зняли всі чорні ящики, які зняла Державіаслужба спільно з прокуратурою, зараз ведеться розшифровка, і після цього можна буде оголосити результати Комісії, чому сталася трагедія. На розслідування таких складних авіаційних катастроф дається місяць, комісія постарається дати свої висновки швидше", - сказав О.Вілкул.