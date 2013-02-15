У столиці до кінця року встановлять 150 паркоматів

Цього року комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» планує встановити у столиці 150 паркоматів.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника директора комунального підприємства «Київтранспарксерівс» Дениса Салобаєнка.

За його словами, зараз у Києві функціонує 87 паркоматів, 30 з яких з’явилися на початку 2013 року.

Д.Салобаєнко нагадав, що проектом «Програми розвитку єдиного паркувального простору в Києві до 2015 року» передбачено збільшення забезпеченості населення місцями паркування та зберігання автотранспорту на 21 тис. 657 машиномісць. Серед них: 3857 машиномісць у паркінгах, 4300 – денні паркувальні майданчики, 10 тис. – нічні (цілодобові), 2 тис. – екопарковки та 1,5 тис. машиномісць – перехоплюючі майданчики.

Крім того, відповідною програмою передбачено заходи з облаштування паркоматами 160 паркувальних майдачників, а також підвищення швидкості руху транспорту на вулично-шляховій мережі та покращення екологічної обстановки в столиці.

Наразі програма перебуває на погодженні в Департаменті транспортної інфраструктури і в комісіях Київради. До виконання заходів, прописаних у документі, залучатимуть інвесторів.

Також, за словами Д.Салобаєнка, біля станції метрополітену «Іподром» на просп. Академіка Глушкова, 5, за власний рахунок профільного підприємства облаштовується перехоплюючий паркувальний майданчик

«Паркувальний майданчик буде оснащений автоматичним в’їзним та виїзним терміналом, сучасною системою охорони, освітленням, системою відеоспостереження. Крім того, запровадять спеціальний тариф, який дозволить автовласникам залишати транспортні засоби на тривалий час», – зауважив Д.Салобаєнко.

Він додав, що комунальне підприємство «Київтранспарксервіс» постійно збільшує надходження збору за місця паркування транспортних засобів до бюджету міста. Якщо у 2011 році ця сума становила 18 тис. 430 грн, то у 2012 році вона збільшена в 1,6 раз і становить 29 тис. 575 грн.