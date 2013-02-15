В Ізмаїльському порту можуть знизити тарифи на переробку деяких вантажів

Міністерство інфраструктури України пропонує встановити понижуючий коефіцієнт 0,85 до тарифів на переробку деяких зовнішньоторговельних вантажів в Ізмаїльському морському торговельному порту для компенсації втрат від переорієнтації вантажопотоку залізорудної сировини Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на сайті Міністерства інфраструктури.

«У 2013 році відсутня об'єктивна можливість повернення цього вантажопотоку у зв'язку з його направленням через держпідприємство "Морський торговельний порт "Південний" в порт «Констанца» (Румунія). Крім того, структура загальної переробки вантажів ДП ​​"Ізмаїльський МТП" представлена ​​переважно нізкотарифними навалювальними вантажами», - йдеться в пояснювальній записці до проекту наказу про введення понижуючих коефіцієнтів.

Для залучення високотарифних вантажів до Ізмаїльського порту Мініфраструктури пропонує знизити тарифи на перевалку продукції хімічної промисловості, тарно-штучних вантажів у пакетах і чорних металів.

За оцінкою експертів відомства, понижуючі коефіцієнти дозволять у 2013 році збільшити перевалку чорних металів, вантажів хімічної промисловості і тарно-штучних вантажів у порівнянні з 2011 роком удвічі, а в порівнянні з 2012 роком - в 3 рази.

Зокрема Мініфраструктури прогнозує, що в 2013 році Ізмаїльський порт зможе перевалити 600 тис. тонн металопродукції, 70 тис. тонн продукції хімічної промисловості та 30 тис. тонн тарно-штучних вантажів.

До того ж при збільшенні вантажопереробки фінансовий результат ДП "Ізмаїльський МТП" від навантажувально-розвантажувальних робіт у 2013 році може збільшитися в порівнянні з 2011 роком на 2,2 млн грн і приблизно на 8 млн грн у порівнянні з 2012 роком.

Додатковий прибуток від перевалки цих вантажів може становити близько 19,9 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, Ізмаїльський морський торговельний порт за підсумками 2012 року скоротив перевалку вантажів на 41,3% у порівнянні з 2011 роком - до 2,907 млн тонн. Основною причиною падіння переробки вантажів є зменшення у порівнянні з 2011 роком перевалки залізорудної сировини Полтавського гірничо-збагачувального комбінату на 57,1%.

Довідка УНІАН. ДП "Ізмаїльський морський торговельний порт" розвивається сьогодні як багатопрофільний торговельний порт для перевантаження залізорудної сировини, вугілля, коксу, чорних і кольорових металів, паперу, целюлози, добрив, пілолесу, генеральних вантажів і т. і. До акваторії Ізмаїльського порту належить водний простір Кілійського гирла ріки Дунай від 85 до 94 кілометра.

Потужності порту на сьогодні дозволяють переробляти до 8,5 млн тонн вантажів на рік. Ізмаїльський порт має 24 причали загальною протяжністю 2618,6 м. Можливості причалів порту дозволяють приймати і ставити під вантажні операції судна з осадкою до 7 метрів, завдовжки до 150 метрів, завширшки до 30 метрів.