АМКУ дозволив DF Group отримати контроль над телеканалом «Інтер»

Антимонопольний комітет України дозволив компанії GDF Media Limited, що належить бізнесменові Дмитру Фірташу, викупити контрольний пакет акцій Inter Media Group Limited у Валерія Хорошковського. Про це йдеться в рішенні Комітету, розміщеному на офіційному сайті відомства.

«Дали дозвіл компанії GDF Media Limited (Кіпр) на придбання акцій компанії Inter Media Group Limited (Кіпр), що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління компанії», - йдеться у рішенні.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого компанія KH Media Limited, що належить Валерію Хорошковському, уклала угоду про продаж 100% акцій компанії Inter Media Group Limited, виходячи з оціночної вартості 2,5 мільярди доларів США. Покупцем Групи виступила компанія GDF Media Limited, яка належить Дмитру Фірташу. Телеканал «Інтер» підтвердив, що його купила компанія GDF Media Limited.

На минулому тижні перший заступник голови АМКУ Рафаель Кузьмін заявляв, що відомству відомо про наміри Group DF звернутися за дозволом на купівлю Inter Media Group Limited, яка представляє телеканали Інтер, НТН, К1, Мега, Ентер-фільм, К2, Піксель і MTV.