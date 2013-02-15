Антимонопольний комітет оштрафував Київський річковий порт на 2,2 млн грн

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію «Київський річковий порт» на 2,2 млн грн за порушення конкурентного законодавства, повідомила прес-служба відомства.

Згідно з повідомленням, «Київський річковий порт» оштрафований за зловживання монопольним становищем на ринку надання спеціалізованих послуг порту. На думку АМКУ, створена портом «Столична судноплавна компанія» перешкоджала доступу на ринок перевезення пасажирів річковим транспортом.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київський річковий порт» спеціалізується на перевезеннях пасажирів водним транспортом, а також на розробці гравійних і піщаних кар'єрів.

Підприємство завершило 2011 рік з чистим прибутком у розмірі 9,542 млн грн, тоді як у 2010 році воно отримало чистий збиток у 21,132 млн грн.