Керуючий директор Group DF очолив наглядову раду телеканалу «Інтер»

Керуючий директор групи компаній Group DF, яка об’єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, Борис Краснянський очолив Наглядову раду телеканалу «Інтер». Про це повідомляється на офіційному сайті телеканалу.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалили у четвер, 14 лютого, на зборах акціонерів телеканалу.

«Інтереси мажоритарного акціонера у наглядовій раді представляють: Борис Краснянський (голова Наглядової ради), який відповідатиме за фінансові, юридичні і корпоративні питання, Ганна Безлюдна – відповідальна за стратегію і розвиток телевізійного бізнесу, Роберт Шетлер-Джонс – директор GDF Media. Від міноритарних акціонерів до наглядової ради увійшли: Дмитро Орлов (ВАТ "Перший канал"), Мирослава Караєва (ТОВ "Пегас Телевидение")», - йдеться у повідомленні телеканалу.

У ньому ж зазначається, що обрана Наглядова рада призначила новий склад правління телеканалу "Інтер". «Головою правління став Єгор Бенкендорф. До складу правління увійшли: Антон Нікітін, якого також було призначено головним редактором телеканалу, Ірина Іонова, яка обійняла посаду креативного продюсера, а також Андрій Долгопятов, призначений виконавчим директором телеканалу, Олексій Романюта, якого призначено фінансовим директором», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого 2013 року компанія K.H. Media Limited, яка належить Валерію Хорошковському, уклала угоду про продаж 100% акцій компанії Inter Media Group Limited, виходячи з оцінної вартості 2,5 млрд дол. Inter Media Group Limited представляє телеканали «Інтер», НТН, К1, «Мега», «Enter-фільм», К2, «Піксель» і MTV. Покупцем групи виступила компанія GDF Media Limited, яка належить Дмитру Фірташу. Телеканал «Інтер» підтвердив, що його придбала компанія GDF Media Limited.

Сьогодні, 15 лютого, Антимонопольний комітет України дав дозвіл на це придбання.