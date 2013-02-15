Залізниці за 1,5 місяця перевезли майже 11 млн тонн кам'яного вугілля

Залізниці України з початку 2013 року станом на 14 лютого завантажили 10,962 млн тонн кам'яного вугілля, або більше 160 вагонів.

Як повідомляє прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), зокрема, в напрямку портів залізниці завантажили 384,5 тис. тонн вугілля (5 568 вагонів), у внутрішньому сполученні - 10,578 млн тонн (154,441 тис. вагонів ).

Найбільше завантаження кам'яного вугілля продемонстрували Донецька залізниця (ДЗ) - 8,549 млн тонн (124,591 тис. вагонів) і Придніпровська залізниця - 1,835 млн тонн (26,89 тис. вагонів).

Протягом січня-лютого поточного року в середньому за добу вивантажувалися 4124 вагони, або 281,9 тис. тонн вугілля.

Водночас «Укрзалізниця» відзначає, що заборгованість за перевезення вугілля перед залізницями становить понад 370 млн грн.

Довідка УНІАН. Кам'яне вугілля є основним видом вантажів, що перевозиться залізничним транспортом України. Протягом 2012 року залізниці України перевезли 122,4 млн тонн кам'яного вугілля.

Залізниці України у 2012 році скоротили перевезення вантажів на 2,5% порівняно з 2011 роком - до 457,5 млн тонн.