Залізниці у 2012 році недоотримали майже 193 млн грн компенсації за перевезення пільговиків

Залізниці України у 2012 році одержали з бюджетів різних рівнів 175 млн грн компенсації за перевезення пасажирів пільгових категорій в далекому і приміському сполученні, що становить лише 47,6% необхідної суми.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), всього у 2012 році залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 367,6 млн грн.

У січні 2013 року залізниці перевезли пасажирів пільгових категорій на суму 25,2 млн грн, а одержали компенсації 0,87 млн грн, що становить 3,2% необхідної суми.

Як повідомляв УНІАН, збитки від перевезення пільгових категорій пасажирів у 2011 році зросли на 13,6% порівняно з 2010 роком - до 303,6 млн грн.

Водночас сума компенсації, одержаної за перевезення пільгових категорій пасажирів, у 2011 році зросла на 22% порівняно з 2010 роком — до 142,8 млн грн.

Збитки залізниць України від пасажирських перевезень за останні 5 років становили близько 30 млрд грн.

Довідка УНІАН. Залізничним транспортом, відповідно до законодавства України, здійснюється перевезення 26 пільгових категорій громадян у повному обсязі. Проте з року в рік спостерігається негативна тенденція невчасного і неповного відшкодування витрат від перевезення пільгових категорій громадян, що істотно погіршує фінансовий стан галузі. Зокрема, недоотримані кошти не дозволяють покращувати якість послуг для пасажирів і оновлювати пересувний склад.

До того ж суми, які закладаються для компенсації залізничних перевезень пільговиків у бюджетах місцевих органів влади, не покривають реальних витрат залізничного транспорту від перевезення пільговиків.