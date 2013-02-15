Польська PKP заради економії скоротить кількість експлуатованих залізничних колій на понад 10%

Варшава. Польська державна компанія PKP PLK, що керує всією залізничною інфраструктурою в країні, планує в рамках економії скоротити кількість експлуатованих в країні залізничних колій до 17 тис. з нині діючих 19 тис. кілометрів.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, за даними польських ЗМІ, компанія, що відчуває серйозні фінансові труднощі, таким чином розраховує щорічно економити близько 20-25 млн дол.

Віце-голова PKP PLK Філіп Войчеховський заявив журналістам у п'ятницю, що з експлуатації будуть виведені близько 90 ділянок, зазначивши, що по 50-ти з них потяги все одно не їздять.

"Слід зазначити, що ми не ліквідуємо жодної ділянки і жодного кілометра. Ці лінії просто будуть виведені на певний час із використання", - зазначив він.

Польське агентство РАР відзначає, що керівництво компанії обрало ці лінії після аналізу активності використання всіх близько 450 ділянок на польській залізниці.

За даними залізничників, на сьогодні близько 90% усього залізничного руху в Польщі проходить по 12 тис. кілометрів, а кількість залізничних колій, що перебувають в експлуатації, за останні п'ять років уже скоротилася на 5 тис. км.

РАР помітило, що фінансове становище PKP PLK, яке погіршується з року в рік, може призвести до того, що компанія перестане бути платоспроможною, назвавши серед причин такої ситуації необхідність частково фінансувати проекти, гроші на які виділяє Євросоюз, і борги клієнтів за доступ до залізничної інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, державний залізничний холдинг PKP, в який входить PKP PLK, планує у найближчі три роки скоротити свої витрати на близько 300 млн дол., частина з яких буде зекономлена завдяки виведенню з експлуатації частини залізничних колій.

Довідка УНІАН. PKP PLK у 2011 році (дані за 2012 поки що не опубліковані) збільшила чистий збиток до майже 190 млн дол. порівняно з 140 млн дол. роком раніше і близько 110 млн дол. в 2009 році.

Влада створила державний холдинг РКР у 2001 році в рамках реструктуризації залізничної галузі та підготовки до приватизації компаній, що входять до нього.

PKP PLK, яка є однією з компаній, що входять до холдингу, відповідальна за утримання і реконструкцію залізничних колій, а також розробляє розклад потягів і регулює їх проїзд.