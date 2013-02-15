Законопроект про авторське право загрожує розвитку інформпростору - ІнАУ

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (№ 6523), прийнятий Верховною Радою України VI скликання 01.02.2011 р. в першому читанні, і пропонований авторами (М.Луцький, К.Самойлик і В.Зарубінський) як перехідний на сесію VII скликання для прийняття в цілому, містить суттєві загрози подальшому розвитку вітчизняного інформаційного простору. Про це йдеться у відкритому листі Інтернет Асоціації України (ІнАУ) голові Комітету ВР з питань науки і освіти Лілії Григорович, текстом якого володіє УНІАН.

У листі наголошується, що представники інститутів громадянського суспільства, які представляють різні галузі економіки України, а також організації, які представляють інтереси суб'єктів авторського права і суміжних прав, «сприйняли даний Законопроект вкрай негативно». Вони неодноразово протягом 2010-2012 років відзначали, що він «створює умови для захисту вузьковідомчих інтересів посередників на ринку інтелектуальної власності» - уповноважених організацій колективного управління, за рахунок власників авторських прав та інших суб'єктів господарювання та звертали увагу на «ту значну шкоду, яку завдасть державі прийняття даного законопроекту».

На їхню думку, прийняття законопроекту призведе до таких негативних наслідків як позбавлення суб'єктів авторського права і суміжних прав (авторів, виконавців, виробників фонограм і правовласників) можливості безпосередньо розпоряджатися результатами власної творчої праці, узурпації повноважень на збір винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав посередниками - приватними організаціями.

Законопроект може призвести до монополії у цій сфері, поглиблення корупційних явищ і розкрадання коштів авторів, виконавців, виробників фонограм та інших правовласників уповноваженими організаціями колективного управління.

ІнАУ просить Л.Григорович, при розгляді даного законопроекту на засіданні комітету сформувати пропозицію у вигляді проекту Постанови ВР про зняття його з розгляду на VII сесії ВР як такий, що суперечить декларованим цілям і містить суттєві загрози подальшому розвитку вітчизняного інформаційного простору.

ІнАУ також просить запросити на засідання комітету своїх представників і представників інших інститутів громадянського суспільства.

Довідка УНІАН. Інтернет Асоціація України (ІнАУ), професійне об'єднання учасників ринку телекомунікацій та ін, об'єднує понад 130 підприємств. Діяльність ІнАУ спрямована на захист інтересів своїх членів, проведення експертно аналітичної роботи в частині розробки і коригування законодавчої і нормативної бази України тощо.