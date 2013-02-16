Супутниковий телеканал "Перший Ukraine" у березні розпочне мовлення у США та Канаді

Міжнародний супутниковий канал Національної телекомпанії України "Перший Ukraine" у березні 2013 року розпочне мовлення в США і Канаді.

Як повідомляється на офіційному сайті телеканалу, вихід на ці країни буде забезпечено завдяки домовленостям з найбільшою платформою Інтернет-телебачення і одним з IPTV операторів Канади.

Перші переговори з провайдерами послуги було розпочато невдовзі після запуску каналу у вересні 2012 року. Після узгодження юридичних і технічних питань трансляції каналу, сьогодні сторони перебувають на фінальній стадії узгодження домовленостей.

Крім того, телеканал має намір 22 лютого представити бета-версію додатку з онлайн-трансляцією каналу для смартфонів і планшетів ОС Андроїд, а також створити відповідне програмне забезпечення для лінійки смартфонів і планшетів Apple.

Довідка УНІАН. З 15 жовтня 2012 телеканал "Перший Ukraine" відновив сітку мовлення. Сьогодні канал мовить у відкритому доступі на території від східних провінцій Іспанії до європейської частини Росії включно.