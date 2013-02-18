Страйк проти скорочень співробітників Бі-Бі-Сі сьогодні пройде в найбільших містах Англії

Страйк проти скорочень співробітників телерадіокорпорації Бі-Бі-Сі пройде сьогодні в найбільших містах Великобританії.

Як повідомляє РІА «Новости», за інформацією сайту організатора акції - Національної спілки журналістів (NUJ), керівництво компанії для зниження витрат планує найближчими місяцями скоротити близько двох тисяч співробітників. Водночас наголошується, що з 2004 року було звільнено вже сім тисяч працівників Бі-Бі-Сі. Представники Спілки журналістів стверджують, що керівництво компанії "готове витрачати державні гроші на даремні скорочення, позбавляючи досвідчених і талановитих журналістів засобів для існування".

Страйк пройде в Лондоні, Бірмінгемі, Ноттінгемі, Оксфорді, Плімуті (Англія), Кардіффі (Уельс), Глазго (Шотландія) і ряді інших міст. У ньому візьмуть участь журналісти, що працюють у кількох підрозділах компанії: ВВС Scotland, Five Live, Asian Network, Big Screens, Newsbeat і World Service.

Організатори страйку вимагають не проводити скорочень протягом півроку. За цей час вони мають намір провести переговори з генеральним директором корпорації. Представник Бі-Бі-Сі зазначив, що керівництво розуміє стурбованість журналістів, але шкодує про рішення NUJ провести страйк, який може призвести до перебоїв у роботі компанії.