Банк «Надра» надасть телеканалу «Інтер» кредитну лінію на 735 млн грн

Банк «Надра» надасть телеканалу «Інтер» поновлювану кредитну лінію на 735 млн грн. Про це телеканал повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондовому ринку.

Як зазначається у повідомленні, рішення про отримання кредиту акціонери телеканалу ухвалили 14 лютого. У рамках укладеного договору банк надасть телеканалу кредит окремими траншами на загальну суму 735,24 млн грн під 11% річних терміном на 24 місяці. Як забезпечення кредиту компанія надала у заставу майнові права за договором банківського вкладу. Кредит надається для поповнення оборотних коштів і здійснення інших платежів, пов'язаних з веденням операційної діяльності. Компанія одержала перший транш кредиту у розмірі 172,41 млн грн, або 23,45% загального розміру кредиту, 30 січня.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого компанія K.H. Media Limited, що належить Валерію Хорошковському, уклала угоду про продаж 100% акцій компанії Inter Media Group Limited, виходячи з оцінної вартості 2,5 млрд дол.

Inter Media Group Limited представляє телеканали «Інтер», НТН, До 1, «Мега», «Ентер-фільм», К2, «Піксель» і MTV. Покупцем групи виступила компанія GDF Media Limited, яка належить Дмитру Фірташу. Телеканал «Інтер» підтвердив, що його придбала компанія GDF Media Limited. 15 лютого Антимонопольний комітет України дав дозвіл на це придбання.

15 лютого керуючий директор групи компаній Group DF, яка об'єднує активи бізнесмена Дмитра Фірташа, Борис Краснянський очолив наглядову раду телеканалу «Інтер».

Довідка УНІАН. Банк «Надра» почав свою діяльність у жовтні 1993 року, сьогодні входить до групи найбільших банків України.

З 10 лютого 2009 року по 13 серпня 2011 р. у банку «Надра» працювала тимчасова адміністрація.

У другому кварталі 2011 р. банк провів додаткову емісію акцій на 3,5 млрд грн. За її результатами компанія Centragas Holding AG (Відень, Австрія), яку контролює український бізнесмен Дмитро Фірташ, придбала 89,9659% акцій банку.

У 2012 році банк «Надра» скоротив чистий прибуток удвічі – до 1,01 млн грн.