Більше сотні IT-компаній України подали заявки на пільгове оподаткування - Міндоходів

Заяви для отримання свідоцтва суб'єкта індустрії програмної продукції, що дозволяє платити податок на прибуток в розмірі 5%, подали перші 136 IT-компаній по всій Україні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

У Міндоходів нагадали, що пільгова ставка податку на прибуток у розмірі 5% (замість 19%) діє з 1 січня 2013 року. «Фахівці міністерства сподіваються, що пільгове оподаткування сприятиме розвитку виробництва програмного забезпечення, і закликають всі компанії, що працюють у створенні «софту», звертатися до податкових органів із заявами про застосування пільги», - сказано в повідомленні Міндоходів.

У ньому ж вказується, що форми реєстраційної заяви та заяви про анулювання реєстрації розроблені та затверджені наказом Міністерства фінансів, ознайомитися з яким можна на веб-порталі Державної податкової служби www.sts.gov.ua, де також розміщені форми відповідних документів.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2012 року Україна увійшла до тридцятки провідних країн за IT-аутсорсингом (залучення персоналу в сфері інформаційних технологій), згідно з дослідженням аналітичного агентства Gartner.

У лютому 2013 року уряд спільно з низкою народних депутатів ініціював введення стимулюючого режиму роботи для провідних IT-компаній України, що, на думку чиновників, має сприяти не тільки прямому розвитку галузі, легалізації підприємств, але і залученню інвестицій.

У державному бюджеті на 2013 рік передбачено, що надходження від податку на прибуток повинні становити 57,1 млрд грн. Водночас обсяг податкових пільг у бюджеті на 2013 рік становить 70,4 млрд грн.