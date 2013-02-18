Продажі на ринку побутової техніки та електроніки в Україні за 2012 рік виросли до 44,4 млрд грн

У 2012 році обсяг продажів на ринку побутової техніки та електроніки в Україні зріс порівняно з 2011 роком на 2,8% і становив понад 44,44 млрд грн. Про це йдеться в результатах дослідження компанії GfK Ukraine, якими володіє УНІАН.

Двома основними драйверами звітного періоду стали сектор IT, що показав зростання обсягів продажів на 6,6% - до майже 12,7 млрд грн, і сектор телекомунікаційного обладнання - зростання обсягу продажів на 2,6% (понад 8,2 млрд грн).

Згідно з дослідженням, 2012 рік характеризувався протилежними тенденціями в першому і другому півріччі: падіння на 1% і зростання на 5% відповідно. Водночас сектори офісної техніки, фото- та інформаційних технологій становлять виняток з цього правила: перший стабільно зменшувався протягом усього року (падіння на 4,6% в річному численні - до 967 млн ​​грн), другий демонстрував значне зростання (на 15 %) у першому півріччі 2012 року завдяки бурхливому розвитку сегмента дорогих дзеркальних фотокамер. Поступове насичення цього сегмента у другому півріччі призвело до скорочення продажів сектора фототехніки на 1% порівняно з відповідним періодом 2011 року (зростання у річному численні 5,8%, до 1,8 млрд грн). Подібна ситуація спостерігається на ринку інформаційних технологій: менш активні продажі у другому півріччі 2012 року, ніж в аналогічному періоді 2011 року.

У четвертому кварталі 2012 року ринок побутової техніки та електроніки становив 14,7 млрд грн, що на 10% вище за показник аналогічного кварталу 2011 року. Незважаючи на невисокі обсяги продажів телевізорів на початку року, в цілому сектор споживчої електроніки показав найбільше зростання у цьому кварталі - 22%. Сектори побутової техніки, і великий, і малий, зросли на 12% і 13% відповідно. IT-сектор зберіг провідну позицію при помірних темпах зростання (на 4%). Такий же показник і у фоторинку. На відміну від попередніх кварталів 2012 року, в четвертому кварталі негативну динаміку продемонстрував лише один сектор - офісна техніка, продажі якої скоротилися на 10%. Продажі ринку телекомунікаційного обладнання збільшилися на 9%.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, входить у міжнародну дослідницьку мережу GFK Group. У 2011 році обсяг продажів GFK Group становив 1,37 млрд євро.