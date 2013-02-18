Причини катастрофи АН-24 будуть відомі після розшифровки даних чорних скриньок - Вілкул

Відповідь про причини катастрофи літака АН-24 в Донецьку 13 лютого можна буде дати лише після розшифровки даних чорних ящиків та опитування всіх членів екіпажу і знаходилися на борту пасажирів.

Про це повідомив віце-прем'єр України Олександр Вілкул в ефірі телеканалу «Інтер» у неділю, 17 лютого.

«Комплексну відповідь (про причини авіакатастрофи - УНІАН) можна буде дати тільки після того, як пройде до кінця опитування всіх членів екіпажу і усіх, хто був на борту. І найголовніше, як завжди, це розшифровка чорних ящиків», - підкреслив віце-прем'єр.

Водночас він повідомив, що за попередніми висновками комісії з розслідування причин авіакатастрофи, дії диспетчерів були правильними, і екіпаж не вживав спиртного у день виконання рейсу.

«Попередні висновки комісії на сьогоднішній момент такі: дії диспетчерів були однозначно правильними; метеорологи прогнозували погоду правильно і передавали членам екіпажу. На сьогодні закінчилася медична перевірка, і в крові членів екіпажу алкоголю або інших речовин не виявлено. Тобто алкоголь в цей день вони не вживали. Були складні погодні умови в цей день, особливо було згущення туману в районі Донецького аеропорту. Були зняті вже чорні ящики з літака, і спеціальні служби та в суботу, і в неділю трудяться над їх розшифровкою», - додав О.Вілкул.

Він також повідомив, що для роботи комісії зі встановлення причин авіакатастрофи дається місяць, проте члени комісії будуть намагатися дати результати раніше цього терміну.

«Для роботи такого типу комісії дається місяць. Ми постараємося зробити висновки швидше, але повністю комплексний висновок можна буде зробити тільки після того, як все буде всебічно вивчено і розшифровано чорні скриньки», - зазначив віце-прем'єр.

Він також підкреслив, що версія теракту є однією з базових версій і завжди відпрацьовується при подібних авіакатастрофах. Водночас О.Вілкул сказав, що перевантаження літака пасажирами не було.

«На такому типі суден можливо до 60 осіб, тому однозначно, якщо говорити про кількість екіпажу та пасажирів - 52 людини, від цього не могло бути перевантаження. Це стандарт для такого типу літаків», - підсумував Олександр Вілкул.

Він повідомив, що літак проходив все необхідне технічне обслуговування та 40-річний термін використання літака є нормою для світової практики.

«У світовій практиці 40 років літаку - це не великий термін», - уточнив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 13 лютого в аеропорту «Донецьк» під час здійснення посадки пасажирський літак АН-24 вийшов за межі злітно-посадкової смуги, перекинувся і розламався навпіл.

На борту літака, за попередніми даними, знаходилися 52 людини (8 членів екіпажу). У результаті аварії, за уточненими даними, загинуло 5 осіб.

На сьогодні відомо, що 26 осіб звернулися за допомогою до медиків, з них 8 осіб перебувають у лікарні.

За фактом авіакатастрофи в аеропорту Донецька розпочато кримінальне провадження.