МАУ вперше за три роки досягла беззбитковості

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) вперше за три роки досягла рівня беззбитковості, отримавши за підсумками 2012 валовий прибуток у розмірі 9,5 млн грн, говориться в повідомленні компанії.

Авіакомпанія обіцяє оприлюднити повну інформацію про свої фінансові результати за 2012 рік пізніше, після завершення аудиту, який в даний час проводить аудиторська та консалтингова компанія Deloitte & Touche USC.

У прес-релізі також повідомляється, що в минулому році МАУ виконала 25116 рейсів і перевезла 2,8 млн пасажирів, що на 33% перевищило показник 2011 року.

«Незважаючи на незначний прибуток, одержання якого стало результатом надзвичайно напруженої роботи всього колективу авіакомпанії «МАУ», фінансові результати 2012 року не дозволили авіакомпанії повністю вирішити питання ліквідності і перекрити накопичені збитки минулих років», - повідомляє прес-служба авіакомпанії.

Водночас позитивні фінансові результати, сказано в прес-релізі, демонструють стабільність авіакомпанії і тенденцію до подолання важких для всієї авіаційної галузі наслідків світової фінансової кризи.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» заснована в 1992 році. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності. Флот МАУ складається з 21 середньомагістральних літаків Boeing-737. Авіакомпанія з'єднує Україну з 40 столицями і ключовими містами Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у більш ніж 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень. Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».