Продажі на ІТ-ринку в Україні в 2012 році зросли до 12,66 млрд грн

У 2012 році обсяг продажів на ринку інформаційних технологій в Україні становив понад 12,66 млрд грн, що на 6,6% більше, ніж за 2011 рік. Про це йдеться у результатах дослідження компанії GfK Ukraine, якими володіє УНІАН.

В останньому кварталі 2012 року ринок ІТ-техніки продемонстрував позитивну динаміку - зростання в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року на 4,2% (до 4,2 млрд грн).

Найшвидше зростали продажі медіа-планшетів (зростання на 169%). До того ж загальний обсяг ринку медіа-планшетів у 2012 році перевищив 1 млрд грн.

Електронні книжки й надалі мають попит, однак демонструють помірні темпи зростання: обсяг ринку в 2012 році лише на 23% перевищує аналогічний показник 2011 року.

У четвертому кварталі негативні показники в секторі продемонстрували лише сегменти моніторів та стаціонарних комп'ютерів - їх продажі скоротилися на 18% і 19% відповідно. Водночас ринок мобільних комп'ютерів продемонстрував зростання на 3%.

Ринок накопичувачів зріс як в квартальному, так і в річному розрізі. Обсяг продажів комп'ютерних мишок і клавіатур показав у четвертому кварталі зростання на рівні 14% і 37% відповідно. Але хоча обсяг продажів клавіатур зростав значно швидше в четвертому кварталі, за результатами 2012 обсяг продажів у цих двох групах становив 18% щодо 2011 року.

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У 2012 році продажі телефонів в Україні зросли на 2,6% - до 8,25 млрд грн

У 2012 році обсяг продажів мобільних телефонів, смартфонів, стаціонарних телефонів та факсів (сегмент телекомунікаційного обладнання) зріс порівняно з 2011 роком на 2,6% і становив майже 8,25 млрд грн. Про це йдеться в результатах дослідження компанії GfK Ukraine, якими володіє УНІАН.

У четвертому кварталі зростання обсягів продажів мобільних телефонів, смартфонів, стаціонарних телефонів та факсів загалом становив 9,4% (2,4 млрд грн), до того ж у четвертому кварталі продовжилося падіння попиту на стаціонарні телефони і факси, обсяги їх продажів скоротилися на 6 % і 4% відповідно.

Серед мобільних телефонів та смартфонів превалюють останні - так, обсяги продажів смартфонів у четвертому кварталі 2012 року зросли на 58% у порівнянні з аналогічним кварталом попереднього року, і в цей час складають понад половину всього ринку. Також збереглася тенденція до зниження цін і підвищення попиту на смартфони з двома сім-картами.

Мобільні телефони займають значну частину ринку телеком-товарів, незважаючи на скорочення їх частки в 2012 році в порівнянні з попереднім. Подібно смартфонам, найбільшим попитом користуються мобільні телефони для декількох сім-карт.

Довідка УНІАН. GFK Ukraine - українська дослідницька компанія, входить до міжнародної дослідницької мережі GFK Group. У 2011 році обсяг продажів GFK Group становив 1,37 млрд євро.

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