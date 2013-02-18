Працівники ОЗ постійно контролюють стан полотна у зв'язку з погодними умовами

Складні погодні умови значно впливають на стан рейково-шпальніх грат, саме тому це питання вимагає постійного контролю, повідомили УНІАН у прес-службі Одеської залізниці (ОЗ).

Як сказано в повідомленні, минулого тижня дотримання нормативів на дистанції Одеса-Сортувальна, а також на інших дистанціях шляху оцінили безпосередньо керівники залізниці, що відзначили, що несвоєчасно виявлені недоліки в стані полотна можуть призвести до затримок руху потягів - пасажирських і вантажних.

«Працівники дистанційних шляхів виправляють всі виявлені недоліки, і головний ревізор з питань безпеки руху поїздів і автотранспорту Одеської залізниці Рудольф Мелкумян тримає ситуацію на особистому контролі», - йдеться в повідомленні прес-служби Одеської залізниці.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця проходить через територію Одеської, Миколаївської, Херсонської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської та Вінницької областей. На Одеську залізницю припадає близько 20% вантажообігу і понад 16% пасажирообігу залізниць України.

Станом на кінець І півріччя 2012 року експлуатаційна довжина залізничних колій ОЗ становила майже 4 тис. км, кількість пасажирських і вантажних вагонів становила 0,9 тис. і 20,9 тис. відповідно.