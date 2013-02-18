Georgian Airways з квітня розпочне польоти з аеропорту "Київ" до Батумі

Грузинська авіакомпанія Georgian Airways (Air Zena) з квітня 2013 року розпочне здійснювати польоти за маршрутом Батумі-Київ до/з Міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни).

Як йдеться у повідомленні аеропорту, з квітня рейси виконуватимуться літаками Bombardier CRJ-200 один раз на тиждень. З літньої навігації рейси виконуватимуться щодня Boing-737.

Як повідомляв УНІАН, Air Zena виконує рейси з аеропорту «Київ» (Жуляни) до Тбілісі.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія Georgian Airways заснована в 1993 році під назвою Air Zena. З 1 жовтня 2004 року змінила назву на Georgian Airways.

Флот авіакомпанії складається з літаків Bombardier CRJ 100/200 і Boeing 737.

У цей час Georgian Airways виконує регулярні польоти з Тбілісі і Батумі до міст Близького Сходу та Європи. З 2010 року є членом IATA (Міжнародна асоціація повітряного транспорту).

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у 2012 році обслужив 861,9 тис. пасажирів - на 83,5% більше, ніж у 2011 році.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 1994 році Київський об'єднаний авіазагін був розділений на аеропорт і авіакомпанію і з цього моменту існує як незалежне підприємство.

У 2012 році завершено реконструкцію аеропорту та будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Загальний обсяг інвестицій у будівництво терміналу становив 400 млн грн, зокрема вартість самого терміналу з благоустроєм прилеглої території, котельні та внутрішніми мережами - 340 млн грн і близько 60 млн грн - облаштування перону для стоянки 8 літаків типу Boeing 737.