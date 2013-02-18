Залізниці придбають вагони у вітчизняних виробників

Залізниці в 2013-2014 роках придбають у вітчизняних виробників 8 тис. вантажних і 748 пасажирських вагонів, а також 32 електропоїзди і 17 дизель-поїздів та рейкових автобусів.

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Як повідомляв УНІАН, за розрахунками Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), потреби залізниць України в оновленні рухомого складу для забезпечення якості та комфорту пасажирських і вантажних перевезень у найближчі 10 років повинні становити понад 180 млрд грн.

Довідка УНІАН. Комплексна програма оновлення рухомого складу України на 2008-2020 роки передбачає суміщення придбання нового рухомого складу та модернізації того, що перебуває в експлуатації.

У рамках Програми на 2013 рік на модернізацію вантажних і пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійної техніки та іншого рухомого складу передбачається спрямувати майже 608 млн грн.

Оновлення рухомого складу планується здійснювати в пасажирському господарстві за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, у вантажному господарстві та інфраструктурних проектах - за рахунок власних та залучених коштів залізниць.