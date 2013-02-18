Мінінфраструктури хоче відновити пасажирські перевезення річковим транспортом

Міністерство інфраструктури розробляє програму, спрямовану на відновлення пасажирських перевезень річковим транспортом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«Ми працюємо над цим питанням і розробляємо таку програму. Є маса пропозицій від туристичних компаній, від місцевих органів влади», - сказав він.

Водночас В.Козак відзначив, що «програма визначить джерела фінансування, щоб тут було державно-приватне партнерство, для того щоб ми відновили той рух пасажирський, що був раніше на наших річках».

Як повідомляв УНІАН, у березні 2012 року Міністерство інфраструктури створило робочу групу, яка розроблятиме шляхи розвитку перевезень річковим транспортом України.

Довідка УНІАН. Підприємства морського і річкового транспорту України в 2012 році скоротили перевезення пасажирів на 17,2% порівняно з 2011 роком – до 6,6 млн осіб, а перевезення вантажів – на 21,4%, до 7,8 млн тонн.