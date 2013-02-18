Загальна площа ям на дорогах України досягла 1,4 млн кв. м

Загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні на сьогодні досягла 1,4 млн. кв. м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу у понеділок повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«У нас близько 1,4 млн. кв. м ям на дорогах по всій Україні. Зима була незвичайна, за цю зиму 26 разів температура переходила нульову позначку від плюса до мінуса, і це позначилося на руйнуванні дорожнього покриття», - сказав він.

За словами міністра, на сьогодні працюють 23 асфальтових заводи, найближчим часом «планується ввести ще в роботу більш як 90 асфальтових заводів, які вироблятимуть необхідну кількість асфальту, щоб виконати поточний ремонт і прибрати ями».

В. Козак також зазначив, що зі 170 тис. км українських доріг тільки 2,5 тис. км відповідають світовим стандартам.

При цьому якість доріг залежить не тільки від якості дорожнього будівництва, а й від їх експлуатації.

«Ми повинні захищати наші дороги від варварського використання, а це і контроль за вантажними автомобілями, перевантаженнями, обмеження руху при високих температурах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Олександр Попов сьогодні заявив, що цього року столиця акцентуватиме увагу не на поточному ремонті доріг, а на їх капітальній реконструкції. Капітально відремонтувати планується близько 500 тис. кв. м доріг, зокрема, реконструювати проспект Перемоги.

Згідно із звітом комунальної корпорації «Київавтодор», у 2012 році відремонтовано 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% необхідного обсягу. При цьому капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв. м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв. м).

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