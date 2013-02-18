Затверджено нові показники якості інтернет-послуг

Наказом Адміністрації Держспецзв’язку від 28.12.2012 № 803 (зареєстровано в Мін’юсті України 21 січня 2013 р. № 135/22667) затверджені показники якості послуг з передачі даних, доступу до Інтернету та їх рівні. Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної службі спеціального зв'язку і захисту інформації України (Держспецзв’язку).

Наказ набуває чинності з дня його офіційної публікації та призначений для застосування разом з іншими нормативними документами щодо якості телекомунікаційних послуг, а також з нормативно правовими актами, які визначають рівні показників якості телекомунікаційних послуг.

«Реалізація наказу сприятиме покращенню операторами і провайдерами телекомунікацій якості послуг з передачі даних і доступу до Інтернету, а споживачам дозволить одержувати послуги певної якості», - наголошується в повідомленні.

Наказом, зокрема визначено, що нормований час виконання заяви на підключення кінцевого устаткування споживачів до мережі передачі даних загального користування має становити не більш як 24 робочі дні (за наявності технічних можливостей). Відсоток заяв на підключення кінцевого устаткування споживачів до мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час (коефіцієнт своєчасності підключення) має становити не менш як 85%.

Наказом також визначено, що відсоток успішних реєстрацій в мережі (log-in) має становити не менш ніж 90%.

Нормований час реєстрації в мережі для послуг з передачі даних і доступу до Інтернету має становити не більш як 30 сек. Наказом встановлені показники, які характеризують повноцінність надання послуг. Зокрема нормований рівень швидкості передачі даних (для універсального доступу) має становити не менш як 56 кбіт/с, відсоток незадовільних з'єднань з певною швидкістю передачі даних для послуг передачі даних і доступу до Інтернету має становити не більш ніж 10%.

Наказом також встановлені показники, які характеризують якість обслуговування споживачів. Зокрема нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості має становити не більш як добу, відсоток заяв про пошкодження мережі передачі даних загального користування, виконаних за нормований час, має бути не менш як 65%, кількість заяв про пошкодження мережі загального доступу з розрахунку на одну лінію доступу за рік не має перевищувати 0,8 відсотка рахунків, на які були одержані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) і відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування не має перевищувати 1%.

Довідка УНІАН. Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України є центральним органом виконавчої влади у складі Державної служби спеціального зв'язку і захисту інформації України. Адміністрація є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування і забезпечення реалізації державної політики у сферах організації спеціального зв'язку і захисту інформації, телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України.