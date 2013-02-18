Загальна площа ям на дорогах України досягла 1,4 млн кв м

Загальна площа ям на автомобільних дорогах по всій Україні на сьогодні досягла 1,4 млн кв м.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив міністр інфраструктури Володимир Козак.

«У нас близько 1,4 млн кв м ям на дорогах по всій Україні. Зима була незвичайна, за цю зиму 26 разів температура переходила нульову позначку від плюса до мінуса, і це позначилося на руйнуванні дорожнього покриття», - сказав він.

За словами міністра, на сьогодні працюють 23 асфальтові заводи, найближчим часом «планується ввести ще в роботу понад 90 асфальтових заводів, які вироблятимуть необхідну кількість асфальту, щоб виконати поточний ремонт і прибрати ями».

В.Козак також зазначив, що зі 170 тис. км українських доріг тільки 2,5 тис. км відповідають світовим стандартам.

До того ж якість доріг залежить не тільки від якості дорожнього будівництва, а й від їх експлуатації.

«Ми повинні захищати наші дороги від варварського використання, а це і контроль за вантажними автомобілями, перевантаженнями, обмеження руху при високих температурах», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, голова КМДА Олександр Попов сьогодні заявив, що цього року столиця акцентуватиме увагу не на поточному ремонті доріг, а на їх капітальній реконструкції. Капітально відремонтувати планується близько 500 тис. кв м доріг, зокрема реконструювати проспект Перемоги.

Згідно зі звітом комунальної корпорації «Київавтодор», у 2012 році відремонтовано 124,7 тис. кв. м дорожнього покриття, що становить 8,9% необхідного обсягу. До того ж капітальний ремонт доріг у 2012 році було виконано на 2,3% необхідного обсягу (35,1 тис. кв м), а поточний ремонт здійснено на 6,6% (89,6 тис. кв м).

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